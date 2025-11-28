Встречи с жителями деревень Евсеево, Гора, Саурово, Теренино и Ефимово провел глава Павлово-Посадского округа

В Павловском Посаде продолжаются выездные встречи с жителями. 27 ноября в Доме культуры Евсеево прошла встреча в формате выездной администрации округа, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Представители администрации поддержали предложение заменить существующую хоккейную коробку на многофункциональную площадку (волейбол, баскетбол, хоккей). Обсудили благоустройство пространства у озера в Евсеево в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Также поступившее предложение установить воркаут-площадку у ДК представители администрации округа взяли в проработку.

Было предложено включить в план ремонта на 2026 год участок муниципальной дороги от д. 20 в д. Гора до д. Улитино. По д. Ефимово: прозвучала просьба принять в муниципальную собственность дорогу от дома 30 до дома 47/1 с последующим ее содержанием. Также жители попросили отсыпать асфальтовой крошкой участок по пер. Ленинградский (д. 33–49/1) и рассмотреть строительство тротуара. По дороге вдоль СНТ «Фиалка» и КП «Березки Парк» поручено внести изменения в муниципальную собственность и поменять тип покрытия.

В Евсеево предложили: установить информационную доску у дома 4а, обустроить пешеходную дорожку от дома 4а к магазинам (около 30 м), проработать место под новую контейнерную площадку в КП «Березки Парк».

В Саурово жители попросили опиловку аварийных деревьев у домов 51 и 28.

«Поступили вопросы о перерасчете пенсий — подготовим подробные разъяснения совместно с профильным ведомством и разместим в открытом доступе», — отметил глава Павлово-Посадского округа Денис Семенов.

Работники культуры из сельской местности сообщили о прекращении компенсаций по ЖКУ — Денис Семенов поручил выяснить причины и запросить официальные разъяснения, после чего жители будут дополнительно проинформированы. Все обращения зафиксированы, по каждому пункту даны поручения ответственным службам. Выездные встречи в Павлово-Посадском городском округе будут продолжены.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.