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Встречи с дачниками по имущественным вопросам прошли в Мытищах и Королеве

Представители министерства имущественных отношений Подмосковья и других государственных структур продолжают проводить встречи с председателями садоводческих товариществ региона. Мероприятия прошли в городских округах Мытищи и Королев, сообщает пресс-служба ведомства.

Основными темами встречи стали традиционные имущественные вопросы, в том числе «дачная амнистия», а также газификация СНТ, обеспечение пожарной безопасности и другие.

«На встречах с председателями товариществ и инициативными группами садоводов и дачников мы доносим информацию до каждого собственника, рассказывая о возможности, которую дает «дачная амнистия», и выгодах, которые получает собственник зарегистрированного имущества», — отметила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

В городском округе Мытищи находится 107 садоводческих и дачных товариществ, которые объединяют 11 тыс. членов. На 18,4 тыс. земельных участках — 2,2 тыс. объектов без прав. В городском округе Королев — 41 СНТ с 4,4 тыс. проживающих. На 2,5 тыс. участках остаются незарегистрированными 385 объектов недвижимости.

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.

«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.