Встреча в рамках проекта «Наставник Z» прошла в Балашихе

Очередная встреча в рамках патриотического проекта «Наставник Z», который реализуется «Молодой Гвардией» при поддержке партии «Единая Россия» и Ассоциации ветеранов СВО Московской области, прошла в Балашихе 27 ноября. Целью проекта является вовлечение участников специальной военной операции в патриотическое воспитание молодежи, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Представитель отделения Ассоциации ветеранов СВО Василий Крюков провел практическое занятие по основам начальной военной подготовки для студентов университета имени В. И. Вернандского. Он показал ребятам порядок сборки и разборки автомата, рассказал о базовых навыках дисциплины и личной безопасности.

Особое внимание на встрече уделили разговору с молодежью о ценностях, которые лежат в основе служения стране.

Проект «Наставник Z» продолжает работать в образовательных организациях округа, формируя у молодых людей уважение к истории страны и готовность к ответственным гражданским поступкам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что власти Подмосковья максимально вовлечены в работу по поддержке семей участников СВО.

«Мы понимаем, что должны продолжать активно выходить на контакт с теми, кто нуждается в помощи, и, конечно, предусматривать различные меры поддержки. Поэтому в каждом муниципалитете и волонтеры, и представители власти <…> стараются максимально быть вовлечены в эту работу», — сказал Воробьев.