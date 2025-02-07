Встреча в формате выездной администрации пройдет в Старых Химках 12 февраля

В следующую среду, 12 февраля выездная администрация начнет работу в Старых Химках. Представители управлений и городских служб ответят на вопросы горожан, а также зафиксируют предложения по развитию округа, сообщает пресс-служба администрации округа.

Профильные специалисты проведут прием с 18:00 до 20:00 по адресу: микрорайон Клязьма-Старбеево, проспект Мира, дом 22/7 (СОШ «Наследие»). Для оформления обращения при себе необходимо иметь паспорт.

В формате выездной администрации каждый житель сможет получить консультацию и обратиться к профильным службам по вопросам ЖКХ, социального обеспечения, здравоохранения, предпринимательства, безопасности. Такой формат востребован среди жителей, так как позволяет быстро решать вопросы.

Каждый желающий может предложить идеи по улучшению городской инфраструктуры, подать заявки на проведение ремонтных работ или оставить отзыв онлайн. Для этого необходимо отсканировать специальный QR-код и заполнить форму.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.

«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.