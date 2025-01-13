Встреча участников проекта «Активное долголетие» пройдет в Дмитрове 29 явнаря

В Дмитровском муниципальном округе активно реализуется губернаторская программа «Активное долголетие». С ее появлением жители «серебряного» возраста имеют возможность проводить свой досуг разнообразнее. Для них проводятся всевозможные мероприятия. Это и творческие мастер-классы, различные образовательные программы, спортивные активности, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

29 января в 13:00 пройдет встреча «Начинаем новый год!» в клубе людей серебряного возраста «Я люблю тебя, жизнь!».

«В „серебряном“ возрасте к людям приходит красота души, и так приятно видеть наше старшее поколение активным и полным энергии на мероприятиях!» — поделилась заместитель главы Дмитровского муниципального округа Ирина Костышина.

Вход свободный (18+).

Адрес проведения: Дмитров, Профессиональная, 92, Филиал «ДЗФС» ЦДК «Созвездие». Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 (496) 224-09-14.

В Подмосковье 315 тыс. человек принимают участие в проекте губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие». Появляется все больше мест, где можно активно проводить свободное время.

«Приятно, что это движение у нас развивается во многом благодаря командам глав на местах. Именно там, когда приходят тренер, инструктор, человек, который может объединять старшее поколение, жизнь там кипит, и я лично слышал, и бывал. В центрах получают много положительных отзывов», — сказал Воробьев.