Выездная администрация прошла в селе Березнецово городского округа Ступино

Глава городского округа Ступино, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских, профильные заместители, депутаты окружного совета ответили на вопросы сельчан и приняли обращения жителей в работу. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Жители села и близлежащих населенных пунктов озвучили темы, касающиеся ЖКХ, благоустройства, строительства и содержания дорог, земельно-имущественных отношений и других сфер жизнедеятельности.

Жительница обратилась с вопросом о медицинском обследовании. Профильные специалисты сообщили, что 30 ноября в центре амбулаторной онкологической помощи на базе взрослой поликлиники пройдет день открытых дверей, в ходе которого жители могут пройти комплекс обследований.

К главе округа обратился житель деревни Толочаново с вопросом об очистке колодцев. Он отметил, что колодец в населенном пункте требует проведения очистных и ремонтных работ. Руководитель муниципалитета поручил профильному заместителю включить данный объект в план работ.

Ряд вопросов касался периодического отключения отопления в селе Березнецово.

«Котельная в селе находится в нормативном состоянии. Есть проблемы с подачей электроэнергии. Совместно со специалистами обслуживающей организации ПАО „Россети Московский регион“ мы решим этот вопрос», — отметил Сергей Мужальских.

Выездная администрация помогает оперативно реагировать на обращения жителей, выстраивать конструктивный диалог. Проведение выездных приемов жителей будет продолжено.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.