Встреча с жителями прошла в поселке Малино городского округа Ступино

В поселке Малино состоялась встреча с жителями в формате выездной администрации. Глава городского округа Ступино, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских, заместители главы, профильные специалисты администрации и депутаты встретились с жителями поселка и близлежащих населенных пунктов, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Активными в этот день были старосты сел и деревень. Так, староста села Липитино Екатерина Перхурова озвучила главе округа ряд проблемных вопросов, требующих решения. Среди обращений старосты — установка детской игровой площадки, дополнительного освещения, опиловка деревьев и очистка колодцев.

«Большой процент населения пользуется водой из колодцев, чаще всего для бытовых нужд. Колодцам необходима чистка — в них попадает грязь, мусор, и вода становится непригодна», — говорит Екатерина.

Как пояснил глава округа, два общественных колодца села Липитино будут очищены силами муниципалитета в этом году. Всего в план работ на этот год вошло порядка 30 колодцев.

Другой ключевой вопрос встречи — отопление и водоснабжение в военных городках. В 2023 году на баланс муниципалитета передана котельная Малино-1. Ведется работа по подготовке объекта к следующему отопительному сезону. Помимо этого, администрация прорабатывает вопрос с министерством обороны о передаче многоквартирных домов в связи с многочисленными жалобами жителей на их содержание и обслуживание.

В ходе выездной администрации поднимались и другие проблемы — ремонт дорог, вопросы земельно-имущественных отношений, обновление плотин, капитальный ремонт многоквартирных домов и другие.

«Вместе с коллегами встретился с жителями населенных пунктов территориального отдела Малино-Леонтьево. Общение прошло конструктивно. Вопросов от жителей поступило много. Обращения приняты в работу», — отметил Сергей Мужальских.

Проведение выездных администраций будет продолжено.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.