Встреча с жителями пройдет 16 октября в Сергиевом Посаде

Встреча в формате выездной администрации состоится в Сергиево-Посадском округе. На мероприятии можно задать интересующие вопросы или проговорить алгоритм действий в определенной ситуации с руководителями структурных подразделений администрации, представителями предприятий ЖКХ, правоохранительных органов, Роспотребнадзора, социальных учреждений, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Предварительная запись не требуется.

Место встречи: г. Сергиев Посад, пр. Красной Армии, д. 185 (ДК им. Ю. А. Гагарина).

Дата и время: 16 октября, 17:00.

Такие встречи направлены на точечную работу по наиболее острым вопросам с заместителями администрации Сергиево-Посадского городского округа. Большое количество жалоб можно решить прямо на месте, главное — активная жизненная позиция участников. Представители администрации Сергиево-Посадского округа конспектируют и учитывают наказы жителей, берут их в работу.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.