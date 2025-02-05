Встреча с руководителями сетевых кластеров состоялась в Мытищах

Рабочая встреча с представителями сетевых предприятий торговли, расположенных на территории муниципалитета, состоялась в администрации городского округа Мытищи. Это второе подобное совещание в 2025 году, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В этот раз участие в мероприятии приняли директора кластеров «Перекресток», «Дикси» и «Красное и Белое». В планах — провести беседы с руководителями всех сетевых направлений, которых у нас 23.

На совещании сообщили предпринимателям о том, что важно заранее уведомлять администрацию округа или управление потребительского рынка об открытии магазинов. Это поможет заблаговременно спрогнозировать жалобы граждан, связанные с появлением новой торговой точки. Как правило, в основном вопросы вызывают зоны разгрузки и погрузки, установка мусороуборочных контейнеров, режим работы, внешний вид, доступная среда для маломобильных граждан.

Так, было отмечено, что за январь поступило 97 обращений от граждан по торговым точкам, 35 — по сетевым магазинам.

Начальник управления потребительского рынка и услуг администрации городского округа Елена Подмаркова рассказала, что работа в этом направлении ведется в сотрудничестве с предпринимателями.«Обменялись мнениями с участниками встречи, узнали, чем мы можем им помочь, — отметила она. — В большинстве случаев замечания можно устранить, если заняться ими напрямую».

Цель подобных встреч — минимизировать типичные обращения граждан и улучшить качество ведения торговли.

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«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.