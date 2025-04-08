Встреча с художницей Дарьей Румянцевой прошла в Богородском округе

5 апреля в культурной жизни Богородского округа произошло яркое и замечательное событие. В выставочном зале Центра культуры и искусств города Электроугли состоялась встреча с талантливым художником — членом Союза художников России Дарьей Румянцевой. На выставке «Угол зрения» собрались ценители искусства, чтобы познакомиться с работами мастера, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Гостеприимную атмосферу мероприятия создала концертная программа, которую подготовила Ольга Дубровина — руководитель вокального коллектива Центра культуры и искусств и аспирантка Академии Гнесиных. Её выступление стало ярким дополнением к художественным образам, представленным на выставке.

20 живописных картин объединены темами из повседневной жизни, в которых можно увидеть метафоры и параллели с библейскими сюжетами. Художник использует строгий отбор красок, точно расставляя яркие цветовые акценты и верно чувствуя соотношение с количеством сложносоставных элементов.

Работы автора, представленные на экспозиции, вызвали живой интерес у посетителей. Выставка продемонстрировала разнообразие художественных подходов и глубину творческого видения автора.

Дарья Андреевна также является старшим преподавателем кафедры живописи и композиции МГАХИ им. В. И. Сурикова.

Художница родилась в 1988 году в Москве. С 2006 по 2012 обучалась в МГУП им. Ивана Федорова по специальности «Художник-график», мастерская «Иллюстрация», окончила с дипломом с отличием. С 2012 по 2018 обучалась в МГАХИ им. В. И. Сурикова, факультет «Живопись», окончила с дипломом с отличием. Екатерина — участник и дипломант российских и зарубежных выставок.

Выставка открыта до 23 апреля 2025 г.

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