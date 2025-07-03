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Встреча с бизнес-сообществом состоялась в Павловском Посаде

В Павловском Посаде 2 июля прошла встреча с бизнесом в формате круглого стола. Провел ее первый заместитель главы округа Филипп Ефанов, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Собравшиеся обсудили перспективы развития промышленного производства Павлово-Посадского городского округа до 2030 года. Руководители предприятий поделились планами по расширению своих производств, объемам инвестиций в основной капитал и созданию рабочих мест.

«Совместно с руководителем Восточной торгово-промышленной палаты Маргаритой Анатольевной Смирновой рассказали о существующих мерах поддержки для бизнеса и приоритетных проектах, реализуемых в нашем муниципалитете», — сказал Филипп Ефанов.

В завершении встречи он пожелал представителям бизнес-сообщества удачи в воплощении всех планов и новых побед.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Московской области должны быть открыты новые перерабатывающие производства иностранных компаний из Индии и Китая.