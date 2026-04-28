ВСК вошла в тройку лидеров страховщиков по цифровой зрелости по версии SDI 360

Страховой Дом ВСК второй год подряд занимает 3 место в рейтинге «Цифровая зрелость страховых компаний» агентства цифрового аудита SDI360, набрав 280 баллов из возможных 360.

Рейтинг составлялся агентством цифрового аудита SDI360 по итогам 2025 года совместно с пятью компаниями-партнерами, включая финансовый маркетплейс Сравни, систему управления репутацией СКАН-Интерфакс, на основе результатов оценки 20 крупнейших российских страховщиков. Анализ проводился в разрезе трех ключевых блоков: «представленность в цифровом пространстве», «продвижение и коммуникации» и «онлайн продажи».

По мнению экспертов SDI360, Страховой Дом ВСК занял второе место по качеству продвижения и коммуникаций с пользователями, улучшив показатели прошлого рейтинга (4 место в 2024 году). В этом разделе оценивались трафик сайта страховщика, видимость и заметность компании в цифровых каналах и поисковой выдаче, эффективность SEO, репутация компании в СМИ, на рекомендательных сервисах и магазинах приложений, а также качество интеллектуальных возможностей чат-бота.

Также ВСК заняла 3 позицию по представленности в цифровом пространстве — эксперты высоко оценили удобство и функциональность сайта страховщика, частоту обновления мобильного приложения, присутствие в социальных сетях, включая видеоплатформы, качество контента и вовлеченность пользователей, эффективность контент-маркетинга.

При оценке качества онлайн продаж эксперты обращали внимание на продуктовую линейку, представленную на b2b-площадках, качество и простату навигации лендингов отдельных продуктов, технологичность онлайн-анкет, количество способов оплаты, обеспечение прозрачности обработки персональных данных. По данному параметру ВСК также вошла в ТОП-5 лучших игроков рынка по мнению жюри конкурса.

Страховой Дом ВСК последовательно развивает digital продукты и сервисы. Так, в 2026 году компания разработала онлайн-сервис для досудебного урегулирования суброгационных и регрессных требований, запустила полис по киберстрахованию для сайтов компаний совместно с Руцентр. Ранее сайт Страхового Дома ВСК был признан лучшим в отрасли по мнению жюри XXIII Национальной премии в области разработки и веб-дизайна «Золотой сайт — 2026».

«Цифровая трансформация всегда была одним из приоритетных направлений развития нашей компании. Мы применяем собственные разработки, готовые продукты от вендоров, чтобы повысить эффективность внутреннего взаимодействия и коммуникаций с клиентами в различных направлениях бизнеса ВСК — автостраховании, личных видах и пр. Мы ценим такую высокую оценку нашей работы со стороны экспертного сообщества. В будущем мы планируем продолжить совершенствовать свои цифровые сервисы — digital среда не стоит на месте, поэтому наша цель не просто следовать трендам финтеха, а самим их формировать», — отметил руководитель центра дистанционного центра Страхового Дома ВСК Артем Ярославов.

Страховой Дом ВСК работает с 1992 года и является универсальной страховой компанией, предоставляющей услуги физическим и юридическим лицам на всей территории России. Компания стабильно входит в ТОП-5 страховщиков страны по сборам. На сегодняшний день более 33 млн человек и 500 тысяч организаций воспользовались продуктами и услугами ВСК. Региональная сеть компании насчитывает свыше 400 офисов. Надежность и финансовая устойчивость компании подтверждены рейтингами ведущих российских агентств: «ruAA» по версии рейтингового агентства «Эксперт РА», BBB+ по версии АКРА, АА+.ru по версии НКР. Сайт — www.vsk.ru.