Всю лесопожарную технику Подмосковья оснастят датчиками системы «ЭРА-ГЛОНАСС»

К новому году в Подмосковье планируют оснастить датчиками системы «ЭРА-ГЛОНАСС» всю лесопожарную технику, сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

Таково требование, сформулированное Приказом Минприроды России от 01.04.2022 N 244 «Об утверждении правил тушения лесных пожаров».

«Весь лесопожарный и лесохозяйственный транспорт, который используют подведомственные комитету лесного хозяйства Московской области организации, к 1 января 2025 года будет оснащен модулями системы «ЭРА-ГЛОНАСС». Это в первую очередь позволит координировать действия пожарных расчетов при тушении возгораний, а значит — увеличит оперативность ликвидации лесных пожаров», — рассказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

Информация о передвижении, стоянке транспортного средства через систему «ЭРА-ГЛОНАСС» передается во ФГИС ЛК.

При отсутствии связи, данные о транспортном средстве будут автоматически передаваться во ФГИС ЛК. Среди них номер, скорость движения, вид топлива и др. Также система будет фиксировать, вскрывался ли корпус аппаратуры спутниковой навигации.

Нововведения коснутся и лесопользователей, которые будут использовать технику при освоении леса.

За неиспользование спутниковой аппаратуры «ЭРА-ГЛОНАСС» в лесохозяйственной и лесопожарной деятельности предусмотрена административная ответственность и штрафы.

Интересно, что вся аппаратура, которая устанавливается на транспорт, — отечественного производства.

Установка модулей «ЭРА-ГЛОНАСС» производится в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.