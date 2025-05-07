Вшивцев пригласил жителей Подмосковья присоединиться к акции «Бессмертный полк»

Депутат Мособлдумы, координатор партийного проекта «Единой России» «Историческая память» Владимир Вшивцев напомнил, что в этом году традиционная акция «Бессмертный полк» в Московской области состоится в цифровом формате. Такое решение принято из соображений безопасности, чтобы сохранить здоровье участников и не допустить рисков, сообщает пресс-служба депутата.

Владимир Вшивцев пригласил жителей Подмосковья присоединиться к онлайн акции «Бессмертный полк».

«Мы понимаем, как важна для людей эта акция, — отметил Владимир Вшивцев. — Но сегодня безопасность — наш приоритет. Каждый может присоединиться к „Бессмертному полку“ онлайн: разместить фотографии своих героев в соцсетях, а также загрузить их на официальные платформы. Портреты ветеранов появятся на медиафасадах по всему Подмосковью — это наш способ сохранить память и выразить благодарность поколению победителей», — сказал депутат.

Он также подчеркнул, что «Единая Россия» ежегодно присоединяется к проведению «Бессмертного полка», поскольку считает вопрос сохранения исторической правды о подвигах поколения Победителей одним из приоритетов своей работы. В Год защитника Отечества работа с патриотическим воспитанием была выделена в отдельную программу — «Успех V единстве поколений», посредством которой проводятся встречи с ветеранами, уроки мужества в школах.

«Наша задача — не просто хранить историю, а передавать ее молодежи в живой, понятной форме. Великая Победа была достигнута единством народа, и сегодня мы должны демонстрировать такое же единство — в память о подвиге наших предков», — подчеркнул Вшивцев.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.