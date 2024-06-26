Всесезонная тюбинговая трасса появится в Клину

В Талицком лесу г. о. Клин продолжаются работы по благоустройству. Сейчас подрядная организация монтирует тюбинговую трассу, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Это будет всесезонная трасса со щеточным покрытием. На специальных «ватрушках» по такому покрытию можно будет скатиться как зимой, так и летом. У трассы будет три спуска, а подниматься на горку можно будет на специальном подъемнике.

Кроме того, здесь продолжается прокладка лыжни и строительство павильона для мастер-классов для отдыхающих с детьми.

Проект благоустройства «Талицкий лес» появился в Клину в рамках национального проекта президента и государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023–2030 годы. Его реализация началась еще в прошлом году.

Уже сейчас лесопарк стал заметной точкой притяжения для жителей. В нем будут расположены детская площадка, поляна народных гуляний, пункт проката спортивного инвентаря, тюбинговые горы, воркаут, велолыжный маршрут, пешеходные дорожки и зоны тихого отдыха.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.