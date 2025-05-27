Всероссийский образовательный форум прошел в Химках

В Химках в Московском государственном институте культуры провели первый Всероссийский образовательный форум «Культура на русском. Креативные индустрии 5.0». Мероприятие прошло в рамках VIII сезона Всероссийской олимпиады студентов «Я — профессионал», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На открытии выступил заместитель министра культуры РФ Сергей Першин, исполняющий обязанности ректора МГИК Дмитрий Сидоров, ректор АНО ДПО «Международный институт менеджмента объединений предпринимателей» Анна Палагина и другие спикеры. Участникам рассказали о современной культуре в эпоху креативных индустрий.

Совместно с ведущими экспертами студенты обсудили вопросы современной русской культуры, актуальные задачи креативных индустрий, влияние информационных технологий и искусственного интеллекта на креативные индустрии, а также роль образования в развитии творческого мышления. Студенты предложили свои идеи для продвижения русской литературы за рубежом через иллюстрации.

Также в программе фестиваля: мастер-классы, дебаты, спортивные мероприятия и экскурсия по центру прототипирования МГИК. Фестиваль проводят при поддержке министерства культуры Российской Федерации.

МГИК регулярно становится площадкой для проведения всероссийских и международных конкурсов и фестивалей. Сейчас в институте культуры обучается более пяти тысяч студентов, а в профессорско-преподавательский состав входят более 200 докторов и кандидатов наук.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.