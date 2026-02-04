Всероссийский научно-просветительский диктант «Наука большой страны» пройдет в Бронницах

7 февраля в 11:00 на базе Бронницкого молодежного центра «Алиби» пройдет всероссийский научно-просветительский диктант «Наука большой страны», приуроченный ко Дню российской науки и Году единства народов России. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Современная наука немыслима без достижений и открытий отечественных ученых. Михаил Ломоносов, Дмитрий Менделеев, Иван Сеченов, Александр Попов, Андрей Туполев, Петр Капица, Игорь Курчатов стали символами нашей страны, их имена вписаны в историю мировой науки.

Расширь свое представление о современных технологиях и тех, кто стоит за ними — участвуй во всероссийском научно-просветительском диктанте «Наука большой страны». Вам предстоит пройти онлайн-тестирование из 20 вопросов. Все участники получат электронные сертификаты, а лучшие — возможность побороться за приглашение на Конгресс молодых ученых.

Мероприятие состоится по адресу: г. Бронницы, ул. Красная, д. 24. Вход свободный,

