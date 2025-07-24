Всероссийский конкурс стихов и песен «Азбука ПДД» стартует с 14 августа

С 14 августа по 15 сентября желающих приглашают поучаствовать в V Всероссийском конкурсе стихов и песен о ПДД «Азбука ПДД», направленном на профилактику ДТП с участием детей приуроченном к международному Дню ПДД и дню образования фонда, сообщает пресс-служба благофонда имени «Наташи Едыкиной».

14 августа все участники движения на дороге празднуют важную дату. Именно в этот день во Франции в 1893 году был опубликован первый текст правил дорожного движения для автомобилистов и выданы первые в мире права на вождение.

Конкурс чтецов стихов и исполнителей песен по ПДД проводится с целью профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием детей, через художественно-эстетические навыки и способности.

К участию в конкурсе приглашаются мальчишки и девчонки от 5 до 18 лет. Конкурсные материалы принимаются согласно положению конкурса строго на электронный адрес: stihi.pdd@fond-edykina.ru, http://www.fond-edykina.ru/, http://new.fond-edykina.ru/index.php.

Миссия фонда: помощь детям, пострадавшим в ДТП, пропаганда и воспитание общей культуры поведения участников дорожного движения.