Всероссийский хакатон: в ГД предложили ввести соревнования по ИИ для школьников

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Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова предложила организовать Всероссийский школьный хакатон по созданию искусственного интеллекта для учащихся 8-11 классов, сообщает RT .

Проект предоставит подросткам возможности для проектной деятельности и позволит существенно повысить уровень цифровой грамотности.

«При этом интерес к ИИ активно растет среди молодежи. По результатам исследования онлайн-школы „Сириус“ 2024 года, 85% российских школьников выразили заинтересованность», — сказала спикер.

По ее словам, важным результатом программы может стать создание устойчивого кадрового резерва для отечественной ІТ-отрасли.

Ранее сообщалось о конкурсе по созданию комиксов с использованием искусственного интеллекта. К участию приглашаются ученики старших классов и колледжей, посмотреть подробности можно по ссылке: challenge.braim.org.