Школьников Подмосковья приглашают поучаствовать в конкурсе цифровых комиксов

Учащиеся 8–11 классов и студенты колледжей могут принять участие во всероссийском конкурсе по созданию комиксов с использованием искусственного интеллекта. Об этом сообщает пресс-служба министерства госуправления, ИТ и связи Подмосковья.

Для участия не требуются знания программирования, все необходимые навыки работы с ИИ-инструментами будут получены из бесплатного курса и дополнительных материалов.

Обучение проходит в режиме онлайн до 31 августа (основы Python, работа с ИИ, 54 академических часа). Разработка комикса будет проходить с 1–20 сентября (создание проекта на основе технического задания). Лучшие работы будут оценены по креативности, качеству визуала и продуманности сюжета.

Регистрация открыта до 15 августа. Узнать больше о конкурсе можно на официальном сайте по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали – сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.