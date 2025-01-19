Всероссийский фестиваль «Наследие Нации» проходит в Мытищах

В мытищинском молодежном центре «Импульс» проходит II Всероссийский фестиваль-конкурс «Наследие Нации». В нем принимают участие творческие коллективы со всех регионов Российской Федерации, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Этот масштабный проект призван сохранить и популяризировать богатейшее культурное наследие нашей страны, дать возможность молодым талантам проявить себя и внести свой вклад в развитие национального искусства. В Мытищах собрались представители самых разных жанров народного творчества, которые представили уникальные творческие программы — от традиционных песен и танцев до оригинальных театральных постановок.

Проект в первую очередь рассчитан на выявление, развитие и поддержку детского и юношеского творчества, развитие профессиональных возможностей, дальнейшее взаимодействие и творческое сотрудничество между художественными коллективами всех регионов нашей страны.

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