Всероссийские открытые уроки по безопасности пройдут в Подмосковье

В соответствии с «Планом основных мероприятий Московской области в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2025 год» спланировано проведение Всероссийских открытых уроков культуры безопасности жизнедеятельности, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

Основные цели — патриотическое воспитание подрастающего поколения и молодежи, а также пропаганда знаний культуры безопасности жизнедеятельности.

С 24 февраля по 3 марта проведут Всероссийский открытый урок культуры безопасности, приуроченный к празднованию 1 марта Всемирного дня гражданской обороны.

С 23 апреля по 2 мая — Всероссийский открытый урок культуры безопасности, посвященный празднованию победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, Дня пожарной охраны, а также безопасному отдыху детей в летний период, правилам поведения в природной среде, в том числе на водных объектах, действиям при возникновении или угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в местах массового пребывания людей.

С 1 по 6 сентября — Всероссийский открытый урок культуры безопасности, приуроченный ко Дню знаний 1 сентября.

С 29 сентября по 3 октября — Всероссийский открытый урок культуры безопасности, приуроченный ко Дню гражданской обороны Российской Федерации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.