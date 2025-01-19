Всероссийская патриотическая акция «Снежный десант РСО» прошла в Мытищах

Руководители региональных отделений студенческих отрядов более 15 регионов России приняли участие в трудовом этапе Всероссийской патриотической акции «Снежный десант РСО». В рамках акции они посетили дом престарелых в деревне Беляниново, сообщила пресс-служба администрации городского округа Мытищи.

«Снежный десант РСО» — масштабная акция, которая проходит в 82 субъектах страны с участием около 20 тысяч студенческих отрядов. Она зародилась более 55 лет назад в Алтайском крае. В ходе акции добровольцы отправляются в отдалённые от региональных центров населённые пункты, чтобы оказать посильную помощь ветеранам Великой Отечественной войны, семьям участников СВО, а также провести профориентационные встречи со школьниками и уроки прикладного творчества с младшими классами.

Во время встречи участники акции в тёплой обстановке пообщались с представителями старшего поколения и спели всем известные песни. «Мы приехали к уважаемым бабушкам и дедушкам, чтобы поделиться с ними своей энергией и радостью, услышать их удивительные истории из жизни и создать атмосферу счастья и тепла. Своим примером мы хотим показать, насколько важны добрые дела», — отметила командир студенческих отрядов Тамбовской области Анастасия Белова.

Кроме того, участники «Снежного десанта РСО» посетили центр культуры и досуга «Марфино», где встретились с учащимися 8-11 классов Марфинской школы. Для ребят провели мастер-классы по плетению сетей и изготовлению окопных свечей. Каждый желающий мог написать письмо бойцу, участвующему в специальной военной операции.

Депутат Государственной Думы и руководитель окружного штаба студенческих отрядов Центрального федерального округа Юлия Дрожжина рассказала школьникам о своей деятельности, трудовом воспитании и студенческих отрядах.

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