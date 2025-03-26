Всероссийская неделя охраны труда пройдет 15–18 сентября в Сириусе

X Всероссийская неделя охраны труда пройдет с 15 по 18 сентября 2025 года в Сириусе. Такое решение принято на заседании оргкомитета по подготовке и проведению в 2025 году X Всероссийской недели охраны труда (ВНОТ-2025), которое провела зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской недели охраны труда (ВНОТ).

Участие в работе Оргкомитета приняли советник президента РФ Антон Кобяков, глава Минтруда России Антон Котяков, руководитель ФМБА России Вероника Скворцова, президент РСПП Александр Шохин, а также представители администрации президента РФ, правительства РФ, федеральных и региональных министерств и ведомств, Фонда Росконгресс, Ростеха, Росатома, Газпрома, ФНПР и РСПП.

Как отметила зампредседателя правительства, председатель оргкомитета по проведению ВНОТ Татьяна Голикова, Всероссийская неделя охраны труда играет важнейшую роль в привлечении внимания к современным вызовам в социально-трудовой сфере и популяризации безопасности на производстве. В рамках ВНОТ специалисты в области охраны труда и производственной безопасности имеют возможность обмениваться передовым опытом перспективных решений, новых технологий и разработок, направленных на сохранение жизни и здоровья работников.

«В сегодняшних условиях, когда мы ощущаем недостаток рабочей силы, приступили к реализации с 1 января 2025 года нацпроекта «Кадры», перезагружаем систему образования для того, чтобы она соответствовала подготовке кадров, которые необходимы экономике, вопросы охраны труда приобретают одно из важнейших значений. Поэтому проведение ВНОТ как никогда актуально. В 2025 году юбилейная Х Всероссийская неделя охраны труда состоится с 15 по 18 сентября на федеральной территории «Сириус». При этом ежегодно масштаб данного мероприятия расширяется, и в этом году также планируется провести мероприятия-спутники в Санкт-Петербурге и Красноярске», — сказала Татьяна Голикова.

Советник президента РФ Антон Кобяков в своем выступлении обозначил, что повестка мероприятия с каждым годом становится масштабнее и поднимает вопросы не только охраны труда, но и широкой тематики социального обеспечения жизни граждан.

«Всероссийская неделя охраны труда за годы своего проведения превратилась из конференции в главный форум страны по вопросам социальной защиты, охраны труда, промышленной безопасности и другим вопросам поддержки человека труда. Повестка Недели становится с каждым годом все масштабнее, из года в год растет ее международная составляющая. На юбилейном Форуме ожидается порядка десяти тысяч участников, планируется увеличение числа иностранных гостей, производственных, консалтинговых компаний и участников выставки производителей средств индивидуальной защиты. Предлагается также дополнить программу ВНОТ мероприятиями международных форматов с дружественными странами, в том числе странами, входящими в БРИКС. Кроме того, в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне ее особая роль будет отражена в программе ВНОТ-2025 и на площадке Форума», — подчеркнул Антон Кобяков.

Основной стратегической темой деловой программы ВНОТ 2025 года станет «Народосбережение — гарантия устойчивого развития».

«В 2025 году Всероссийская неделя охраны труда отмечает юбилей — 10 лет с момента проведения первого мероприятия. За это время форум стал неотъемлемой частью кадровой повестки, занял свое заслуженное место среди ключевых деловых событий страны. Одной из важнейших целей национального развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года является сохранение населения, удовлетворение потребности рынка труда, а также реализация потенциала каждого человека и развитие его талантов. С учетом этого темой ВНОТ-2025 станет «Народосбережение — гарантия устойчивого развития». Программа мероприятия ежегодно расширяется, появляются новые интересные треки. В рамках ВНОТ-2025 будет продолжена работа по международному треку в части Сети по охране труда стран БРИКС», — подчеркнул министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Также на полях ВНОТ традиционно пройдет заседание Консультативного совета по труду, занятости и социальной защите населения государств-участников Содружества независимых государств.

На юбилейном ВНОТ будет расширена тематика выставочной экспозиции: добавятся стенды, посвященные промышленной робототехнике и инновациям в сфере безопасного труда на производстве. Особое внимание будет уделено реабилитации и восстановлению здоровья работников, а также адаптации и трудоустройству ветеранов СВО.

При поддержке «Деловой России» и «Опоры России» планируется создание и запуск специального трека деловой программы Всероссийской недели охраны труда, ориентированного на предприятия малого и среднего бизнеса.

По традиции в рамках ВНОТ-2025 пройдет Молодежный день с участием кадровых специалистов крупнейших предприятий, а также будут подведены итоги конкурса профессионального мастерства в сфере социального обслуживания и конкурсов по охране труда. Мероприятия-спутники ВНОТ-2025 пройдут в апреле в Санкт-Петербурге и в июне в Красноярске.

Организатором Всероссийской недели охраны труда выступает министерство труда и социальной защиты РФ, оператором — фонд Росконгресс. В прошлом году ВНОТ проходила с 10 по 13 сентября в Сириусе. Официальный сайт ВНОТ.

Ключевая тема пленарного заседания в 2024 году — формирование культуры безопасного труда. Традиционно на площадке ВНОТ прошли конференции, круглые столы, всероссийские отраслевые семинары-совещания и международные встречи включая встречу министров труда и занятости стран БРИКС. В деловой программе, которая состояла из более 150 мероприятий, приняли участие более 8000 человек из 89 регионов России и 27 стран, 200 иностранных делегатов, и представители более 1 700 компаний.