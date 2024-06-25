Всероссийская ярмарка трудоустройства пройдет в Подольске

В Подольске 28 июня пройдет масштабная ярмарка трудоустройства в офисе центра занятости. Свыше 600 вакансий представят крупнейшие предприятия и учреждения Подольска, а также соседних городских округов. Об этом сообщает администрация округа.

Посетители смогут изучить актуальные предложениями от работодателей и выбрать для себя оптимальные, а также пообщаться с предпринимателями, которые открыли собственное дело при поддержке центра занятости Подмосковья.

Кроме того, на ярмарке будет возможность освоить полезные навыки и практики. В 11:00 стартует мастер-класс «Эффективное резюме» от специалистов центра занятости Подмосковья, а в 12:00 начнется тренинг «Найти себя. Что делать, когда не знаешь, чем хочешь заниматься» от профессионального коуча Анны Курбатовой. Представители предприятий и учреждений соберутся за круглым столом, посвященном вопросам привлечения кадров.

Место проведения: центр занятости населения, г. Подольск, ул. Февральская, д. 2а., 28 июня с 10:00 до 14:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что безработица в регионе сейчас находится на очень низком уровне.

«У нас крайне низкая безработица и ее, можно сказать, практически нет. Ищем специалистов, тех, кто умеет работать руками — технологов, инженеров, все это на вес золота, врачей, как и прежде. Понимаем, что ситуация в следующем году будет непростой, но мы собраны, мы настроены на результат», — сказал глава региона.