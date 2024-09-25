Всероссийская акция по сбору макулатуры «БумБатл» пройдет до 15 ноября
Фото - © Татьяна Т / Фотобанк Лори
Пятый сезон всероссийской акции по сбору макулатуры «БумБатл» проводится с 23 сентября до 15 ноября текущего года в целях продвижения нацпроекта «Экология» АНО «Национальные приоритеты» совместно с Всероссийским экологическим общественным движением «Экосистема», сообщают организаторы акции.
Главная цель проекта — формирование экологических привычек и культуры бережного отношения к родной природе. Соревнование федерального уровня рассчитано на то, чтобы стать поистине всенародным мероприятием, объединить поколения и возродить традицию сбора макулатуры.
По итогам предыдущего сезона более 2,6 млн участников акции из 89 субъектов РФ собрали рекордные за все сезоны 95 тыс. т макулатуры.
Экологическое благополучие — одна из национальных целей, и государственные программы направлены на ее достижение.
В основе акции в 2024 году — соревнование среди детских садов, школ, вузов, колледжей, компаний, ретейлеров, семей и всех жителей страны. Ключевым критерием оценки активности станет количество собранной макулатуры. Дополнительный формат — конкурс креативных постов в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассниках.
Сроки проведения:
- заявки на коллективный зачет — с 23 сентября по 10 ноября 2024 года;
- заявки на личный зачет — с 23 сентября по 15 ноября 2024 года.
Прежде чем объявлять сбор макулатуры в своем учреждении, организации нужно уточнить возможность вывоза собранного вторсырья в местных пунктах сбора макулатуры или у организаторов Акции, направив соответствующий запрос на bumbatl@nationalpriority.ru.
Затем нужно определить период сбора макулатуры в вашем учреждении (весь срок проведения акции с 23 сентября по 15 ноября 2024 года или только часть периода внутри него) и дату (ы) вывоза макулатуры. Потом нужно пройти регистрацию на официальном сайте БУМБАТЛ.РФ, распечатать и разместить на видном месте плакат о проведении акции и/или сделать рассылку среди учащихся или сотрудников компании о сборе макулатуры.
Собранное сырье нужно взвесить, сфотографировать и заполнить форму в личном кабинете участника на сайте акции, приложив акт о сдаче вторсырья (при наличии) или фотографию собранной макулатуры;
Надо также рассказать о своем участии в акции в аккаунтах учреждения/организации в социальных сетях (хештеги акции: #бумбатл, #экосистема, #нацпроектэкология).
Вопросы об акции можно направлять в Оргкомитет акции по адресу электронной почты: bumbatl@nationalpriority.ru.