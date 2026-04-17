Всероссийская акция «Неделя БезОпасности» начнется 20 апреля

Всероссийская акция под названием «Неделя БезОпасности» состоится в период с 20 по 24 апреля 2026 года. Мероприятие проводится при поддержке Федеральной службы по финансовому мониторингу. Организаторами инициативы выступают Росмолодежь и Росфинмониторинг, сообщает «Радио 1» .

«Неделя БезОпасности» нацелена на всестороннее просвещение молодых людей в вопросах личной и общественной безопасности. В эпоху цифровых технологий и появления новых видов мошенничества подобная работа становится особенно значимой.

В ходе акции на площадках молодежных центров и муниципальных учреждений будут организованы тематические дни с лекциями. Посетители смогут получить знания о финансовой безопасности, методах борьбы с терроризмом и экстремизмом, предупреждении наркомании и игровой зависимости, способах противостояния буллингу в образовательных учреждениях, а также об экологической безопасности.

Авторы программы предусмотрели ее для четырех категорий участников: работающей молодежи, студентов в возрасте 16–22 лет, школьников от 14 до 18 лет, молодых семей, а также несовершеннолетних, находящихся на профилактическом учете. Заявку можно оставить на официальном сайте.