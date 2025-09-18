Всероссийская акция «Храня традиции предков» стартует 26 сентября в Анадыре

26 сентября в Анадыре стартует всероссийская акция «Храня традиции предков», организованная в рамках проекта «Культура для школьников» и Всероссийского культурного форума коренных малочисленных народов России. Об этом сообщают организаторы акции.

«Сегодня как никогда важны сохранение, развитие и популяризация самобытной культуры коренных малочисленных народов нашей страны. Наша новая акция направлена на знакомство подрастающего поколения с их уникальной культурой. Участниками станут школьники, которым предлагается погрузиться в изучение традиций и истории малочисленных народов и рассказать об этом в творческой форме», — сказала статс-секретарь — замминистра культуры Жанна Алексеева.

Конкурс пройдет в трех номинациях:

«Живое наследие» (участники расскажут, что уже знают о традициях малочисленных народов);

«Наследники мудрости» (специальная номинация для школьников-представителей коренных малочисленных народов, которые расскажут

о своей самобытной культуре);

«Шаги навстречу культуре» (ребятам предлагается поразмышлять над тем, какую роль играет культура каждого народа в сохранении нематериального этнокультурного достояния нашей страны и что может сделать любой человек для сохранения уникальных народных традиций).

Для участия в акции ребятам необходимо подготовить работу в одной или нескольких из предложенных номинаций в формате эссе, видеоролика или проекта-презентации на выбор и оставить свою заявку на участие

в личном кабинете на портале «Культурадляшкольников.РФ». Прием заявок завершится 4 ноября 2025 года — в День народного единства.

По итогам акции экспертная комиссия выберет 100 наиболее интересных работ-победителей, которые будут опубликованы в ноябре 2025 года на портале «Культурадляшкольников.РФ».

Проект «Культура для школьников» реализуется Минкультуры России и Минпросвещения России совместно с Центром культурных стратегий и проектного управления (РОСКУЛЬТПРОЕКТ) и Российским фондом культуры. Его цель — сплотить молодое поколение, дать стимул к познанию уникальной и многогранной культуры нашей страны, помочь талантливым ребятам найти свое призвание.

Первый Всероссийский культурный форум коренных малочисленных народов состоится в сентябре–ноябре 2025 года при поддержке Минкультуры России. Мероприятие пройдет в 4 городах и соберет на своих площадках специалистов в области культуры и искусства, деятелей культуры, коллективы народного творчества коренных малочисленных народов РФ, а также представителей их общественных организаций.

Форум стартует 26 сентября в Анадыре (Чукотский автономный округ), в октябре мероприятие примут Красноярск и Петрозаводск, в ноябре — Тюмень.