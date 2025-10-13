Всероссийский конкурс медиаискусства «Страна СВЕТА» пройдет в Петербурге

В этом году из 170 заявок-презентаций, поданных на конкурс молодыми российскими художниками-видеографами, профессиональное жюри выбрало 11 работ, наиболее полно отвечающих тематике конкурса. Неизменная на протяжении трех сезонов тема «Малая родина. Место силы» в этом году трансформировалась и звучит как «Сказки, легенды, мифы». Наряду с представителями Республик Алтай, Татарстан; Ивановской, Омской, Томской, Владимирской, Вологодской областей и Санкт-Петербурга, в состав участников финала вошла команда, представляющая Московскую область.

Финал конкурса состоится 6 и 7 декабря 2025 года на Дворцовой площади Санкт- Петербурга. Передовые визуальные технологии: 3D-мэппинг, моушн-дизайн, — преобразят архитектурные шедевры Дворцовой площади. Экранами для масштабной световой феерии станут исторические фасады зданий Главного штаба и штаба Гвардейского корпуса.

Коломна — город с многовековой историей, полный тайн и древних легенд, где прошлое и настоящее переплетаются в каждом доме и улочке. Команда Story Light в своей работе «По следам коломенских преданий» приглашает совершить путешествие по скрытым тропам, мифам и преданиям, чтобы ощутить волшебное дыхание города и его особое чувство времени.

Мэппинг-презентация участников финала это не только возможность публично рассказать о своем отношении к малой родине, выразить свою любовь, — это уникальная возможность привлечь внимание к своему региону всех жителей страны, что, несомненно, будет способствовать и развитию внутреннего туризма. Конкурс собирает огромную зрительскую аудиторию: на Дворцовой площади финал конкурса увидят сотни тысяч петербуржцев и гостей города. Онлайн-аудитория проекта по всей стране гораздо шире, — так в прошлом сезоне количество посмотревших «Страну СВЕТА» на экране своих гаджетов составило 8 млн человек.