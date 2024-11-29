Всеобщая забастовка из-за требований повысить зарплату началась в Италии

Жители Италии устроили всеобщую забастовку 29 ноября, граждане требуют повышения заработных плат и повышения вложений в социальную сферу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ANSA.

Итальянцы из государственного и частного сектора намерены бастовать в течение восьми часов, а из транспортной сферы — в течение четырех часов. Все виды транспорта, включая водный и метро, перестанут работать с 9:00 до 13:00 по местному времени (с 11:00 до 15:00 мск).

Самолеты перестанут летать до 16:00 по московскому времени. Пожарные также отказались работать до 16:00 по мск (по местному времени до 14:00). В течение дня по всей Италии пройдут 43 акции протеста, но ни одна из них не распространится на железнодорожный транспорт, исключая метро.

Итальянцы вышли на акцию протеста по призыву местного союза труда и Всеобщей итальянской конфедерации труда. Люди требуют повысить зарплаты, увеличить вложения в том числе в развитие медицины и образования.