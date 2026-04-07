«Всеобъемлющее ругательство»: глава Городца возмутился ребенком-вандалом на БТР

По его словам, у здания администрации стоит боевая машина с российским триколором и буквой «Z» на боку. Это символ сражений, побед, воинов. Именно на этом БТР «детская рука выцарапала всеобъемлющее русское ругательство», которому место «на заборе».

«В стране, которая прямо сейчас ведет борьбу за свободу. Вероятно, мозг ребенка не соотносит содеянное с чем-то серьезным. Так, шалость. Но тут вопрос к родителям: как можно было воспитать своего ребенка, чтобы у него возникали подобные желания?», — написал Мудров в своем Telegram-канале.

Необходимо учить детей, что у соотечественников есть «священные, святые» вещи, которые «марать преступно и оскорбительно».

