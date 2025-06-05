Всемирный день окружающей среды отметят 5 июня в России и других странах

Всемирный день окружающей среды отмечается с 1973 года ежегодно 5 июня и является одной из важнейших дат, связанной с защитой экологии и мира вокруг.

В этот день по всей планете миллионы людей принимают участие в различных акциях, посвященных защите нашей планеты. Главной целью праздника является привлечение внимания к проблемам, которые существуют в настоящее время.

Например, одна из проблем: Земле угрожает глобальное потепление, чтобы удержать его, нужно сократить вдвое ежегодные выбросы парниковых газов к 2030 году. Если не принять все необходимые меры, то в течение десятилетия уровень загрязнения воздуха, превышающий безопасные нормы, вырастет на 50 процентов, а объем пластиковых отходов, которые попадают в водные экосистемы, к 2040 году увеличится в три раза.

Еще в этот день в разных странах награждают выдающихся экологов. В лесах и парках, на берегах рек организуют субботники и акции по высадке деревьев.

А также различные программы готовят в школах и музеях.