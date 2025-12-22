Всемирно известный врач-кардиохирург Лео Бокерия отмечает день рождения

Всемирно известный врач-кардиохирург и общественный деятель Бокерия Лео Антонович отмечает 86-летие. Он провел более 10 тыс. операций на «открытом сердце», относится к небольшому числу выдающихся профессионалов мира, которые выполняют весь известный арсенал операций на сердце с применением искусственного кровообращения при самой разнообразной патологии у детей и взрослых.

Бокерия родился 22 декабря 1939 года в городе Очамчиры (Абхазская АССР, Грузинской ССР). Он академик Российской академии наук, создатель крупнейшей в стране кардиохирургической школы, педагог, воспитавший не одно поколение врачей-кардиохирургов, кардиологов, реаниматологов, специалистов по смежным профилям.

Является руководителем кафедры сердечно-сосудистой хирургии I Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова и Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, Московского государственного медико-стоматологического университета имени А. И. Евдокимова. Автор более 50 монографий, более 20 руководств и учебных пособий.

Сотрудничество с Подмосковьем

Бокерия в 2019 г. в качестве директора Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева и правительство Московской области заключили соглашение о сотрудничестве, направленного на теоретическую разработку и внедрение в практику здравоохранения Московской области новых технологий организации и оказания медицинской помощи на основе использования современных организационно-управленческих решений, техники, инфокоммуникационных технологий и квалифицированных кадров.

В соответствии с соглашением НМИЦ ССХ имени А. Н. Бакулева курируются 12 подмосковных сосудистых центров, проводятся телемедицинские консультации, обучение клинических ординаторов, организуются последипломные подготовки.

Образование и трудовая деятельность

Бокерия трудовую деятельность начал лаборантом кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии Московского ордена Ленина медицинского института имени И. М. Сеченова (далее — мединститут) в 1964 г., будучи студентом V курса этого института.

В 1965 г. окончил его по специальности «лечебное дело» и был распределен в аспирантуру мединститута, по окончании которой был принят на работу НМИЦ ССХ имени А. Н. Бакулева в 1968 г. Прошел ступени от старшего научного сотрудника, заведующего лабораторией, заместителя директора, а затем директора (1994–2019 гг.) этого головного учреждения Минздрава России по профилю сердечно-сосудистая хирургия. В ноябре 2019 г. назначен почетным президентом НМИЦ ССХ имени А. Н. Бакулева.

Награды

Член Общественной палаты Российской Федерации с момента ее основания. Президент Общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации». Л. А. Бокерия полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», награжден орденом Александра Невского, иностранными и общественными знаками отличия. Заслуженный деятель науки Российской Федерации. Лауреат Ленинской и Государственной премий СССР и Государственной премии Российской Федерации, премии правительства Российской Федерации. Постановлением Губернатора Московской области от 18.02.2021 № 50-ПГ присвоено почетное звание «Почетный гражданин Московской области».

