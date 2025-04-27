Всемирно известный педиатр и хирург Леонид Рошаль отмечает день рождения

27 апреля отмечает 92-летие Рошаль Леонид Михайлович — всемирно известный педиатр, хирург и общественный деятель. Он участвовал в оказании помощи детям после землетрясений в Армении, Грузии, Алжире, Индии, Японии, Египте, Пакистане, Индонезии, Непале, а также во время военных конфликтов в Югославии, Нагорном Карабахе. В 1996 г. в СМИ его назвали «Детским доктором мира».

Образование и звания

Леонид Михайлович родился 27 апреля 1933 г. в городе Ливны Орловской области. Окончил 2-й Московский медицинский институт имени Н. И. Пирогова по специальности «Врач-педиатр» в 1957 г.

Профессор, доктор медицинских наук, создатель научной школы в хирургии детского возраста по разработке консервативных методов лечения у детей хирургических заболеваний грудной и брюшной полости, требовавших ранее оперативного вмешательства. Автор более 215 научных работ и 8 авторских свидетельств на изобретения.

Трудовая деятельность

Более 20 лет проработал в системе здравоохранения Московской области. С 2011 г. и по настоящее время является главным внештатным детским пульмонологом министерства здравоохранения Московской области. В 2013 г. при его поддержке было создано некоммерческое партнерство «Врачебная палата Московской области».

Трудовую деятельность начал врачом-педиатром детской поликлиники № 32 в городе Москве в 1957 г. С 1962 по 1982 гг. — младший научный сотрудник, затем — старший научный сотрудник Московского областного научно-исследовательского клинического института имени М. Ф. Владимирского. С 1982 по 1999 гг. — руководитель отделения Научно-исследовательского института педиатрии в городе Москве. С 1999 по 2003 гг. — руководитель отделения Научного Центра здоровья детей Российской академии медицинских наук.

С 2003 г. по н. в. — директор Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии в городе Москве. Член совета Общественной палаты Российской Федерации, Председатель «Национальной медицинской палаты».

Награды

Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» 4-й степени, орденом Мужества, орденом Почета, иностранными и общественными орденами и медалями. Постановлением губернатора Московской области от 28.09.2015 г. № 423-ПГ присвоено почетное звание «Почетный гражданин Московской области».