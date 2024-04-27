Всемирно известный педиатр и хирург Леонид Рошаль отмечает 91-летие

Более 20 лет своей жизни он посвятил работе в системе здравоохранения Московской области. Рошаль родился в 1933 году в городе Ливны Орловской области.

Достижения

Участвовал в оказании помощи детям после землетрясений в Армении, Грузии, Алжире, Индии, Японии, Египте, Пакистане, Индонезии, Непале, а также во время военных конфликтов в Югославии, Нагорном Карабахе. В 1996 г. в СМИ назван «Детским доктором мира».

Окончил 2-й Московский медицинский институт имени Н.И. Пирогова по специальности «Врач-педиатр» в 1957 г. Профессор, доктор медицинских наук, создатель научной школы в хирургии детского возраста по разработке консервативных методов лечения у детей хирургических заболеваний грудной и брюшной полости, требовавших ранее оперативного вмешательства. Автор более 215 научных работ и 8 авторских свидетельств на изобретения.

Более двадцати лет проработал в системе здравоохранения Московской области. С 2011 г. и по настоящее время является главным внештатным детским пульмонологом министерства здравоохранения Подмосковья. В 2013 г. при его поддержке было создано некоммерческое партнерство «Врачебная палата Московской области».

Трудовой путь

Трудовую деятельность начал врачом-педиатром Детской поликлиники №32 в Москве в 1957 г. С 1962 по 1982 гг. — младший научный сотрудник, затем — старший научный сотрудник Московского областного научно-исследовательского клинического института имени М.Ф. Владимирского.

С 1982 по 1999 гг. — руководитель отделения Научно-исследовательского института педиатрии в городе Москве. С 1999 по 2003 гг. — руководитель отделения Научного центра здоровья детей Российской академии медицинских наук. С 2003 г. был директором Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии в городе Москве. Сейчас Рошаль является президентом НИИ.

Член совета Общественной палаты Российской Федерации, председатель Национальной медицинской палаты.

Награды

Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» 4-й степени, орденом Мужества, орденом Почета, иностранными и общественными орденами и медалями. Постановлением губернатора Московской области от 28.09.2015 №423-ПГ Рошалю присвоено почетное звание «Почетный гражданин Московской области».