Всех пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» выписали из больниц
Все пострадавшие при теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», которые находились в больницах, выписаны из медицинских учреждений, заявил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов, пишет РИА Новости.
«Все пострадавшие при теракте в „Крокус сити холле“, проходившие стационарное лечение, были выписаны», — сказал он.
Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Вооруженные террористы ворвались в концертный зал, где готовилась к выступлению группа «Пикник», и начали расстреливать людей, затем подожгли здание. В результате их действий погибли 145 человек.
О трагедии высказался губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он назвал произошедшее «общей болью и общим горем».
«Солидарность с нашим народом в трудный час высказывали по всему миру. Спасибо каждому за поддержку», — добавил глава региона.