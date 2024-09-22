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Всех пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» выписали из больниц

Все пострадавшие при теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», которые находились в больницах, выписаны из медицинских учреждений, заявил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов, пишет РИА Новости .

«Все пострадавшие при теракте в „Крокус сити холле“, проходившие стационарное лечение, были выписаны», — сказал он.

Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Вооруженные террористы ворвались в концертный зал, где готовилась к выступлению группа «Пикник», и начали расстреливать людей, затем подожгли здание. В результате их действий погибли 145 человек.

О трагедии высказался губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он назвал произошедшее «общей болью и общим горем».

«Солидарность с нашим народом в трудный час высказывали по всему миру. Спасибо каждому за поддержку», — добавил глава региона.