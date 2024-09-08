Все участки для голосования открылись в Московской области
Во всех 28 муниципалитетах Подмосковья утром в воскресенье открылись избирательные участки на выборах в местные советы депутатов.
Они начали работать в 08:00. Проголосовать в последний день выборов жители Московской области могут до 20:00.
Адрес избирательного участка жители Подмосковья могут найти на портале «Госуслуги» и на сайте «ЦИК.РФ».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому избирателю должно быть удобно.
«Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия по организации голосования <…> будут реализованы, обеспечены. Каждому избирателю должно быть удобно прийти проголосовать или сделать это дистанционно», — подчеркнул губернатор.