сегодня в 08:00

Все участки для голосования открылись в Московской области

Во всех 28 муниципалитетах Подмосковья утром в воскресенье открылись избирательные участки на выборах в местные советы депутатов.

Они начали работать в 08:00. Проголосовать в последний день выборов жители Московской области могут до 20:00.

Адрес избирательного участка жители Подмосковья могут найти на портале «Госуслуги» и на сайте «ЦИК.РФ».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому избирателю должно быть удобно.

«Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия по организации голосования <…> будут реализованы, обеспечены. Каждому избирателю должно быть удобно прийти проголосовать или сделать это дистанционно», — подчеркнул губернатор.