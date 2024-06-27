Все социально значимые массовые услуги в Подмосковье можно получить онлайн

Московская область добилась перевыполнения плана по переводу госуслуг в электронный вид. В «цифру» было переведено 85 социально значимых массовых услуг, сообщила министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

По словам министра, несмотря на то, что по плану нужно было добиться 95%-го перевода социально значимых массовых услуг в электронный вид, удалось перевести все социально значимые услуги в электронный вид.

Она отметила, что более 80 тысяч социальных объектов, среди которых школы, больницы и библиотеки, обеспечены широкополосным доступом в интернет.

Куртяник добавила, что услуги по здравоохранению и образованию оцифрованы все. Услуги по государственному управлению и транспортные услуги оцифрованы на 97,9%. Услуги городской среды оцифрованы на 99,7%.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что с начала 2024 года в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.