«Все сделаем»: Белоусов трогательно наградил раненого Героя РФ, перейдя на шепот

сегодня в 14:56

Министр обороны РФ Андрей Белоусов посетил Центральный военный клинический госпиталь имени Мандрыка и вручил госнаграды показавшим себя армейцам. Звезду Героя России, в числе прочих, получил отличившийся в боях в Запорожской области капитан Максим Бахарев, сообщает Газета.ru со ссылкой на телеканал «Звезда» .

Кадры награждения также появились в Сети. На них видно, как Белоусов посетил раненого офицера в окружении других высокопоставленных военных и членов семьи Бахарева.

Министр вручил капитану «Золотую Звезду», приобнял его и шепотом произнес несколько слов.

«Все сделаем, что в силах наших. С протезированием, со всем», — сказал Белоусов раненому фронтовику.

Также глава оборонного ведомства вручил вручил Максиму Бахареву настольные часы, передав их его супруге.

Капитан Бахарев проявил себя при обороне одного из населенных пунктов Запорожской области. Он является командиром взвода ПТУР.

Звезды Героя РФ также получили командир мотострелкового батальона майор Владимир Манохин и сержант Сергей Седов. Отмечается, что Седов показал личное мужество при захвате украинских позиций под Донецком, а майор Манохин помог сдержать атаку ВСУ в окрестностях важного участка в Херсонской области.