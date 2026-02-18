Все ради отношений: 66% россиянок специально увлекаются мужскими хобби

Согласно данным исследования, проведенного сервисом знакомств Mamba, 66% женщин в России не против того, чтобы начать разделять традиционно «мужские» увлечения ради построения отношений. Речь идет даже о таких занятиях, как охота, разведение пчел или экстремальные виды спорта, сообщает Сноб .

Совпадение интересов является значимым фактором при выборе спутника жизни: для 67% респонденток общие увлечения представляют существенный плюс, а для каждой четвертой (25%) это обязательное требование для начала романтических отношений. Более половины опрошенных (54%) отметили, что именно общие темы по хобби часто служат поводом для первого сообщения в приложениях для знакомств.

Наиболее привлекательным мужским занятием россиянки назвали путешествия — этот вариант выбрали 67%. На второй позиции оказался спорт (42%). Далее в рейтинге предпочтений следуют кулинарное искусство (35%), посещение культурных мероприятий (32%) и изучение языков (27%).

При этом абсолютным аутсайдером в списке увлечений стали компьютерные игры — 55% участниц опроса считают их неприемлемыми. На втором месте по непопулярности — регулярные встречи с друзьями в барах (40%). Также женщин отталкивают активности, связанные с криптовалютой и биржевой торговлей (19%), а еще рыбалка, охота и стриминг (по 11% каждое).

Тем не менее две трети респонденток (66%) готовы освоить интересы партнера. Почти половина из них (45%) подходят к этому осознанно, желая поддержать значимого человека. Еще 21% согласны вовлечься в любое занятие ради эмоциональной близости и взаимопонимания. В то же время 62% женщин никогда не станут притворяться, изображая интерес, а 34% совершенно не готовы мириться с увлечениями избранника, если те им чужды.

