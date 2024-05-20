Все пункты сдачи ЕГЭ в Ленинском округе готовы к проведению экзаменов

Уже 23 мая школьники Ленинского городского округа начнут сдавать экзамены. Для этого в муниципалитете организованы 6 пунктов сдачи ЕГЭ — они уже подготовлены и соответствуют заявленным требованиям, сообщила пресс-служба администрации округа.

«Пункты для проведения ЕГЭ у нас расположены на базе шести школ. Выпускников сельских школ на экзамены будут организованно доставлять на автобусах. Все аудитории, коридоры и штаб оснащены камерами видеонаблюдения, во всех пунктах установлены стационарные и переносные металлоискатели, на пунктах будут присутствовать общественные наблюдатели, медицинские работники, организовано дежурство сотрудников полиции», — сказал замглавы Ленинского городского округа Иван Гетман.

Он подчеркнул, что повышенное внимание также уделено антитеррористической защищенности объектов и соблюдению норм санитарной безопасности.

Во всех пунктах проведения экзаменов уже проверили работоспособность оборудования, провели обучение лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ. Кроме того, за день до экзаменов будут проведены повторные инструктажи.

Всего в этом году в Ленинском городском округе 1097 выпускников сдают единый государственный экзамен. Сдавать ОГЭ в муниципалитете планируют 2925 девятиклассников. Для них организованы 17 пунктов, из них 3 пункта на дому.

Первыми предметами, которые сдадут выпускники в этом году, будут география, литература и химия. 28 мая одиннадцатиклассники по всей стране пишут русский язык, 31 мая — математику. Основной этап сдачи ЕГЭ продлится до 11 июня, с 13 по 21 июня будут организованы резервные дни для тех, кто не смог присутствовать на экзаменах по уважительным причинам и выпускников прошлых лет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе — 3 кластера для подготовки детей: гуманитарный — на базе гимназии им. Примакова в Одинцовском округе, естественно-научного направления — в физтех-лицее им. П. Л. Капицы в Долгопрудном, а в технолицее им. Долгих в Истре откроется кластер по кибернетике, программированию и робототехнике.

«Мне кажется, умение побеждать в литературе, английском языке, математике и вообще в жизни — очень важное качество для человека. Это то, что формирует характер», — добавил Воробьев.