Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что скандал с американским рэпером и продюсером P.Diddy только нарастает. По словам дипломата, одну из центральных ролей в злодеяниях артиста занимала педофилия.

Захарова отметила, что «самое чудовищное» в этой ситуации то, что организаторы оргий, получивших известность как «белые вечеринки», «годами вели своих жертв — детей».

«То есть задача была не просто воспользоваться ребенком, задача была растлить несовершеннолетнего, апробировав на нем все пороки, буквально проведя его через все страсти», — высказалась спикер дипломатического ведомства в эфире радио Sputnik.

По словам Захаровой, рэпер и его предполагаемые сообщники наладили целую преступную сеть по всем Соединенным Штатам, которая «функционировала десятилетиями».

Американские правоохранители подозревают P.Diddy (настоящее имя рэпера — Шон Джон Комбс) в торговле людьми в сексуальных целях, а также в вовлечении в занятие проституцией. При этом Шон Комбс является одним из самых влиятельных рэп-исполнителей, продюсеров и бизнесменов в музыкальной индустрии США уже три десятилетия подряд.