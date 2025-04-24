Все площадки Реутова подготовили к общеобластному субботнику

Администрация городского округа Реутов приглашает всех жителей принять участие в весеннем субботнике, который пройдет 26 апреля. Основные мероприятия развернутся на территории «Центрального парка», где в 9:00 начнется уборка и благоустройство, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«Помимо уборки, в рамках субботника запланирована насыщенная программа. При поддержке Министерства культуры Московской области пройдут спортивные состязания по легкой атлетике и экологические мастер-классы. Для создания праздничной атмосферы мы подготовили чаепитие для всех участников», — отметила заместитель главы Реутова Лилия Богданова.

Помимо «Центрального парка», работы по благоустройству будут организованы в парке «Фабричный пруд», на территории у ДК «Мир», а также в 15 дворах при участии управляющих компаний. В ходе субботника планируется высадить деревья и кустарники, привести в порядок малые архитектурные формы, покрасить скамейки и ограждения, собрать и вывезти мусор, помыть дорожки и тротуары.

Чтобы принять участие в субботнике, достаточно прийти на любую из заявленных площадок — инвентарь выдадут на месте. Приглашаем внести свой вклад в чистоту города и приятно провести время с соседями.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.