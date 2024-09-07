Все избирательные участки закрылись в Московской области
Фото - © Telegram-канал Мособлизбиркома
В 20:00 завершился второй день выборов в местные советы депутатов в Подмосковье, были закрыты все избирательные участки.
Они откроются в 08:00 8 сентября — последний день голосования.
Для обеспечения сохранности избирательные бюллетени из стационарных ящиков для голосования перемещаются в сейф-пакеты и убираются в сейф.
Избиратели региона могут узнать адрес участка на портале «Госуслуги» и на сайте «ЦИК.РФ».
Также подавшие ранее заявление избиратели могут отдать свой голос с помощью системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ).
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что каждому избирателю должно быть удобно.
«Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия по организации голосования <…> будут реализованы, обеспечены. Каждому избирателю должно быть удобно прийти проголосовать или сделать это дистанционно», — подчеркнул губернатор.