Все филиалы колледжа «Энергия» отметили 85-летие системы среднего профобразования

Во всех структурных подразделениях Подмосковного колледжа «Энергия» — в Реутове, Балашихе и Богородском округе — 1 и 2 октября в честь юбилея среднего профессионального образования состоялась насыщенная концертная программа, которая объединила талантливых студентов, выпускников и педагогов. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

На всех площадках колледжа подготовили яркую программу, которая позволила каждому прикоснуться к истории и заглянуть в будущее профессий.

На мероприятии вспомнили историю развития среднего профессионального образования, его вклад в подготовку квалифицированных специалистов и роль в экономике страны. Преподаватели, студенты и выпускники поделились своими воспоминаниями и впечатлениями о том, как колледж стал важной частью их жизни.

В холле на первом этаже Реутовского подразделения колледжа студентов преподавателей и гостей колледжа встречала фотовыставка «История СПО: от станка к цифре». Присутствующие увидели, как менялись аудитории и мастерские колледжа — от простых слесарных верстаков до высокотехнологичных лабораторий, также проследили, как трансформировались профессии, сохраняя свою суть, но приобретая цифровые «суперсилы».

Студентка 1 курса специальности «Разработка электронных приборов и устройств» Наталья Фролкова поделилась мнением о выставке.

«Каждый кадр напоминал: мы — часть великой традиции качества и мастерства! Мы вгляделись во вдохновляющие лица педагогов и студентов разных лет — тех, кто создавал историю и продолжает ее сегодня. Это было впечатляюще», — сказала Фролкова.

Также в холле колледжа в эти праздничные дни гостей ждала выставка плакатов «Моя профессия — мой бренд».

Кроме того, студенты колледжа разных направлений сразились в дизайне и оригинальности, представляя свои специальности.

«Ребята представили яркие инфографики, доказывающие, что сварщик — это не просто искры, а ювелирная работа с металлом, креативные коллажи, показывающие, что повар — это творец вкуса и атмосферы, мотивирующие слоганы, напоминающие, что энергетик — настоящий повелитель света и тепла! Это была не просто выставка, а мощный сигнал: наши профессии — это круто, современно и престижно!» — отметили в учебном заведении.

Также второкурсники под руководством опытных наставников организовали и провели конкурс видеороликов «PRO-профессию». Ребята представили короткие, но емкие фильмы, снятые на смартфоны, раскрыв все секреты специальностей изнутри. Ребята показали себя не только как будущие отличные специалисты, но и как талантливые режиссеры, сценаристы и операторы. Итоги конкурса и имена победителей жюри объявит в ближайшие дни.

«В этот знаменательный день мы от всей души поздравляем всех причастных — студентов, преподавателей, мастеров производственного обучения и ветеранов системы! Этот юбилей стал не только поводом для празднования, но и отличной возможностью вспомнить о достижениях и значении СПО в системе образования нашей страны. Мы уверены, что СПО продолжит развиваться и адаптироваться к современным требованиям. Наш колледж готов идти в ногу со временем, предлагая студентам актуальные программы и возможности для реализации их потенциала», — сказал директор колледжа Константин Подоляк.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.