Все должно быть идеально: почему для Кремля выбрали подмосковную ель

Для украшения Соборной площади Кремля в 2025 году выбрали ель из подмосковной Рузы, которая соответствует идеальным параметрам, сообщил председатель комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин.

«Поиски такой лесной красавицы начинаются еще задолго до Нового года — весной. Наши лесничие ведут поиски по всей области, это может занимать даже до полугода. Каждый год они выбирают более десятка подходящих елок, затем мы их объезжаем и определяем самую красивую, самую идеальную, которая становится главной елкой страны», — рассказал журналистам Ларькин.

Он уточнил, что елка должна иметь иметь форму пирамиды, ее ствол — идеально ровный. Само дерево должно быть в высоту более 25 метров, кроме того нижняя крона должна быть около 10 метров, а ветки ели — гибкими. Все это определяют специалисты.

В рузских лесах ту самую ель обнаружил старший участковый лесничий Дороховского участка лесничества Наро-Фоминского филиала ГАУ «Мособллес» Мухтар Магомедов.

«Мы с помощником заметили ее вовремя обхода территории. Елка очень красивая, по требованиям она подходит и находится недалеко от дороги», — сказал Магомедов.

«Сегодня один из завершающих этапов, который подразумевает собой спил, подготовку к транспортировке. 10 декабря она отправится в Кремль, в 22:00 мы будем ее встречать на Красной площади и торжественно провезем на территорию Соборной площади», — сообщил начальник главного эксплуатационного управления делами президента РФ Евгений Ганзен.

Он добавил, что главная елка страны будет радовать москвичей и гостей столицы до конца новогоднего сезона, до 20 января.

«Очень радует, что Руза во второй раз стала участником этого прекрасного мероприятия. Для нас это большая честь и ответственность, для нас очень радостно, что такое внимание оказано к Рузскому округу», — резюмировал глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

