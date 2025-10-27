Все больше семей забирают домашних животных из приютов

Доктор ветеринарных наук Марианна Онуфриенко рассказал, что все больше семей в Москве отдают предпочтение животным из приютов, поскольку такие питомцы уже социализированы и готовы к жизни в доме, сообщает «Вечерняя Москва» .

Доктор ветеринарных наук Марианна Онуфриенко рассказала, что общение с животными положительно влияет на здоровье и помогает избежать депрессии и сердечных заболеваний. Питомцы из приютов часто уже имеют опыт жизни в семье, приучены к выгулу, знают команды и умеют ладить с детьми и другими животными. По данным переписи, 3,6 млн собак и кошек в России не имеют дома, и большинство из них раньше жили в семьях.

Каждое животное индивидуально, некоторым требуется время для адаптации, поэтому важно, чтобы все члены семьи осознанно подходили к решению взять питомца. В приютах работают специалисты, которые помогут выбрать подходящего друга и дадут советы по адаптации. Онуфриенко подчеркнула, что страхи по поводу поведения приютских животных часто преувеличены — они так же преданы и обучаемы, как и другие питомцы.

Взяв животное из приюта, семья подает пример заботы и учит детей ответственности и эмпатии. Приютские питомцы проходят обследования, вакцинацию и стерилизацию, а если есть особенности здоровья, сотрудники заранее предупреждают об этом новых владельцев.

Познакомиться с животными можно не только в приютах, но и на фестивалях, например, на WOOF, который пройдет 2 и 3 ноября в Москве. Гостей ждут лекции, конкурсы и более 300 готовых к переезду кошек и собак. Волонтеры помогут советами и останутся на связи после передачи питомца в семью, чтобы поддержать новых хозяев на этапе адаптации.