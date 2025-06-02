Все больше новых кафе и ресторанов открывается в парках Подмосковья

Заместитель председателя правительства Московской области — министр благоустройства региона Михаил Хайкин сообщил, что в парках Подмосковья в 2025 году появится 15 кафе, а также новые точки общественного питания и пункты проката.

«Что касается разнообразия услуг и бизнеса в парках, у нас открываются кафе и рестораны, точки прокатов, точки питания. В этом году у нас 15 новых кафе и ресторанов должно появиться в парках и 48 точек питания, и 14 пунктов проката, и 4 парка с аттракционами», — сказал Хайкин в ходе совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства.

Зампред правительства добавил, что аттракционы в парках регулярно обновляются, чтобы соответствовать требованиям безопасности и комфорта посетителей.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что сейчас в подмосковных парках много отдыхающих, поэтому их работа особенно важна.

«В местах отдыха, парках, лесопарках большое количество семей отдыхающих, поэтому одна из тем, которая прозвучит сегодня, — мы расскажем, что мы делаем, где мы делаем и, самое главное, как наполняем жизнь в парках», — сказал Воробьев.