ВС РФ зачистили от ВСУ населенный пункт Сафоновка в Курской области
Фото - © Telegram-канал Минобороны России
Подразделения группировки войск «Север» и морские пехотинцы 810-й бригады Черноморского флота зачистили поселок Сафоновка в Курской области, сообщает SHOT.
Населенный пункт находится в Кореневском районе. Там ликвидировали украинских десантников.
Те, кому удалось уцелеть, сбежали. При этом украинские военные бросили раненых товарищей прямо на поле боя.
ВС РФ продолжают наступать в Курской области — на данный момент бойцы ведут зачистку. Их поддерживает авиация, также активно используются FPV-дроны.