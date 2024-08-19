сегодня в 17:20

ВС РФ зачистили от ВСУ населенный пункт Сафоновка в Курской области

Подразделения группировки войск «Север» и морские пехотинцы 810-й бригады Черноморского флота зачистили поселок Сафоновка в Курской области, сообщает SHOT .

Населенный пункт находится в Кореневском районе. Там ликвидировали украинских десантников.

Те, кому удалось уцелеть, сбежали. При этом украинские военные бросили раненых товарищей прямо на поле боя.

ВС РФ продолжают наступать в Курской области — на данный момент бойцы ведут зачистку. Их поддерживает авиация, также активно используются FPV-дроны.