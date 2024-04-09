ВС РФ освободили населенный пункт Первомайское в ДНР и подняли триколор
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Российские военные освободили населенный пункт Первомайское в ДНР, они подняли там российский триколор, сообщает РИА Новости.
Информацию об освобождении подтвердил советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.
Ранее сообщалось, что обстановка на всей линии фронта соприкосновения для ВСУ остается сложной. У России преимущество в том числе в воздухе и в ракетах.
Также сложная обстановка сохраняется в районах Бердичева, Орловки, Водяного и в районе Новомихайловки.