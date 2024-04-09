ВС РФ освободили населенный пункт Первомайское в ДНР и подняли триколор

Российские военные освободили населенный пункт Первомайское в ДНР, они подняли там российский триколор, сообщает РИА Новости .

Информацию об освобождении подтвердил советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.

Ранее сообщалось, что обстановка на всей линии фронта соприкосновения для ВСУ остается сложной. У России преимущество в том числе в воздухе и в ракетах.

Также сложная обстановка сохраняется в районах Бердичева, Орловки, Водяного и в районе Новомихайловки.